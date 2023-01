Verrell Bramasta dan Stefan William Bertemu, Rencana Bawa Natasha Wilona ke Bali Mencuat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernah sama-sama menjalin hubungan dengan Natasha Wilona, pertemuan Verrell Bramasta dan Stefan William disorot.

Putra Venna Melinda itu bahkan disebut - sebut berencana untuk mengajak Wilona berlibur ke Bali.

Walau sudah lama kandas, hubungan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona hingga kini masih saja terus dikaitkan.

Padahal Verrell sendiri diketahui sudah memiliki sosok kekasih baru yang tak kalah cantik dari Wilona.

Namun perpisahan keduanya tersebut tetap saja membuat Verrell dan Wilona tak berhenti dijodohkan.

Pun saat Verrell bertemu dengan Stefan William, nama Wilona masih saja terseret.

Ya, sebelum menikah dengan Celine Evangelista, Stefan memang sempat menjalin hubungan dengan Natasha Wilona usai terlibat dalam sinetron yang sama.

Baca juga: Bukan Angelina Sondakh, Marcelino Lefrandt Kini Pacari Violenzia Jeanette

Baca juga: Insiden Syahrini dan Reino Barack di Jepang Mencuat, Sahabat Sebut Paspor Incess Hilang

Meski demikian Stefan dan Wilona tak pernah lagi kembali menjalin hubungan dan telah memiliki kehidupan masing - masing.

Berbeda dengan Stefan, Verrell santer disebut masih belum bisa melupakan Natasha Wilona.

Seperti yang dilansir melalui unggahan di akun instagram pribadinya Senin (30/1/2023).

Dalam unggahan tersebut Verrell membagikan sejumlah potret liburannya di Bali termasuk ketika bertemu Stefan William di pusat kebugaran.

Keduanya kompak mengenakan setelan olah raga sambil menggenggam tangan masing - masing.

"It was a good day.. Life is good.

Next Bali trip with bae?" tulis Verrell.

Keinginan Verrell untuk membawa kekasih pergi ke Bali itu langsung ditimpali orang terdekat termasuk sahabat dan asisten pribadinya.