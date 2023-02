Harga Emas Antam Selasa 7 Februari 2023, Nilainya akan Lebih Stabil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Salah keutungan membeli emas antam, yakni Emas Antam LM tergolong lebih stabil jika dibandingkan dengan nilai mata uang.

Salah satu keuntungan investasi Emas adalah Anda bisa menjadikannya sebagai instrumen investasi rendah resiko.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk naik pada hari ini, Selasa (7/2/2023).

Bahkan, nilai Emas relatif meningkat selama inflasi sejak 2 Januari 2023.

Mengutip laman Logam Mulia, harga emas Antam dibanderol Rp 1.017.000 per gram atau naik Rp 3.000 per gram dibandingkan dengan harga sebelumnya Rp 1.014.000 per gram pada Senin (6/2/2023).

Harga buyback emas Antam juga naik Rp 4.000 per gram pada level Rp 902.000 per gram.

Buyback adalah harga yang di dapat jika pemegang emas Antam ingin menjual emas batangan tersebut.

Namun, perlu diketahui bahwa harga emas Antam itu adalah yang berlaku di Butik Emas LM, Graha Dipta, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Maka bisa saja harganya berbeda pada gerai penjualan emas Antam lainnya.

Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017 diatur bahwa pembelian emas batangan akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.

Jika ingin dapat potongan pajak lebih rendah sebesar 0,45 persen, maka sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setiap kali transaksi. Setiap pembelian emas batangan akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Sedangkan untuk buyback, berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nilai lebih dari Rp 10 juta, akan dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persenuntuk pemegang NPWP dan 3 persenuntuk non NPWP.

Untuk diketahui pula, bahwa harga buyback yang ditetapkan Antam tersebut belum termasuk pengenaan pajak bila penjualannya melebihi Rp 10 juta. PPh 22 atas transaksi buyback akan dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp 558.500