Cetak Lulusan Siap Bersaing, President University Tawarkan Program Akademik dan S1 Tiga Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dunia pendidikan saat ini berlomba-lomba dalam mempersiapkan generasi terbaiknya.

Hal ini pun juga dilakukan President University yang didirikan pada tahun 2001 dan telah berkembang menjadi salah satu universitas swasta akreditasi A terkemuka di Indonesia.

President University sendiri menawarkan beragam program akademik dan S1 yang bisa ditempuh dalam waktu tiga tahun.

Dan untuk bersaing di skala internasional, President University menerapkan Bahasa Inggris sebagai pengantar kuliah saat kelas berlangsung. Sehingga mahasiswa lulusan diharapkan memiliki kemampuan dan kefasihan bahasa Inggris yang baik.

Lingkungan tidak kalah penting merupakan salah satu aspek yang mampu memicu terbentuknya kualitas mahasiswa yang dinginkan oleh President University.

Jawa Barat dan Bekasi (Jababeka) dipilih sebagai lokasi President University yang notabene kawasan industri terbesar dengan 1.750 perusahaan multinasional sehingga kurikulum pun dirancang relevan dan praktis, dengan tujuan mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan di market place.

Universitas ini memiliki kerjasama industri yang kuat yang memberikan mahasiswa banyak kesempatan untuk memperoleh pengalaman praktis melalui magang dan proyek dunia kerja hingga menyediakan program pertukaran pelajar dengan universitas di berbagai negara bagi yang tertarik.

Tidak heran bila mahasiswa lulus siap terjun di dunia kerja dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinasional.

President University juga tidak hanya memperhatikan pendidikan sebagai sumber pengetahuan tetapi juga tentang membangun karakter secara keseluruhan yang mampu menjawab tantangan global hari ini dengan menawarkan pengalaman belajar yang unik yang tidak dibatasi hanya ruang kelas sebagai instrument belajar dan mengajar.

Kemudahan lain asrama juga disediakan agar mahasiswa dapat dengan mudah memperluas pergaulan dan bisa mudah berpartisipasi dalam berbagai events dan komunitas untuk mengembangkan minat, keterampilan dan nilai-nilai mereka.

President University dilengkapi dengan fasilitas modern yaitu laboratorium, perpustakaan, ruang penelitian, dan berbagai fasilitas olahraga seperti kolam renang dan lapangan golf yang semua bisa di akses mahasiswa secara gratis.

President University bangga dengan para dosen dan professor yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Mereka berkomitmen untuk memberikan perhatian dan bimbingan individu kepada mahasiswa, memastikan setiap mahasiswa memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya dan berkomitmen untuk memberikan mahasiswa pendidikan yang terbaik, berbagai pengalaman untuk memperbesar kapasitas dan juga memperlengkapi dengan pengalaman bekerja di industry besar.

‘ Where tomorrow’s leader come together “ slogan President University meyakini bahwa inilah pilihan tepat bagi yang ingin mengembangkan potensi sepenuhnya, mengejar pendidikan tinggi dan mengejar pengembangan karir.(AOL/*)