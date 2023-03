Jadwal Liga Inggris Pekan 27 Akhir Pekan Ada Live SCTV, Ini Lawan Arsenal, Liverpool dan Man United

Jadwal siaran langsung live Liga Inggris pekan 27 yang akan tayang gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Di buka AFC Bournemouth vs Liverpool, ada Arsenal, Man United

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah jadwal siaran langsung (live) Liga Inggris pekan 27 yang akan tayang gratis di SCTV dan Live Streaming TV Online Vidio.com. Di buka AFC Bournemouth vs Liverpool.

Jadwal Liga Inggris Pekan 27 akan kembali digelar akhir pekan mulai Sabtu (11/3/2023) hingga Minggu (14/3).

Belum ada konfirmasi tim mana yang akan Siaran Langsung SCTV, bisa Leicester City vs Chelsea, Man United vs Southampton

atau Fulham vs Arsenal. Namun semua laga akan tayang Live Streaming Vidio.com.

Pekan 27 langsungd dibuka laga sengit AFC Bournemouth vs Liverpool pada Sabtu malam.

Sedangkan pemuncak klasemen, Arsenal akan bertandang ke markas Fulham minggu besoknya.

Baca juga: Rekor Baru Mo Salah di Liga Inggris, Pencetak Gol Terbanyak Liverpool Usai Permalukan Man United

Baca juga: Jadi Kambing Hitam Man United Dilumat Liverpool 7-0 di Liga Inggris, Ten Hag Sentil Bruno CS

Bagi Liverpool menghadapi Bournemouth kesempatan bagus untuk merangkat naik ke empat besar Klasemen Liga Inggris.

Kemenangan meyakinkan Liverpool atas Man United di pekan 26 membuat tercengan dengan penampilan Liverpool.

Tim asuhan Jurgen Klopp tidak tanggung tanggung membabat Man United dengan skor 7-0.

Liverpool membawa kereta musik Manchester United terhenti saat Cody Gakpo, Darwin Nunez dan Mohamed Salah semuanya mencetak dua gol dalam rekor 7-0 memalu musuh bebuyutan mereka untuk meningkatkan empat besar Liga Premier mereka harapan di Anfield pada hari Minggu.

Seminggu setelah kebangkitan United mengklaim trofi pertama mereka sejak 2017 dengan memenangkan Piala Liga dan di tengah pembicaraan tentang dorongan gelar mereka terpesona di kedua sisi turun minum saat Liverpool mencatat margin kemenangan terbesar mereka di pertandingan tersebut.

United yang berada di posisi ketiga tampak sedikit lebih baik selama 43 menit tetapi itu berubah menjadi pertunjukan horor di Anfield bagi tim Erik ten Hag saat mereka menderita kekalahan terburuk klub sejak kekalahan 7-0 dari Wolverhampton Wanderers pada tahun 1931.

Sementara Mantan kapten United Roy Keane mengatakan para pemain senior "tidak menunjukkan keterampilan kepemimpinan" dan tim secara keseluruhan akan "malu dengan penampilan mereka".

Ini adalah pertama kalinya Setan Merah kalah tujuh gol dalam kompetisi apa pun sejak kekalahan dari Wolverhampton Wanderers lebih dari 90 tahun lalu.

"Ini satu untuk buku sejarah," kata komentator Sky Sports Martin Tyler di Anfield. "Tidak ada yang bisa memprediksi skor ini."