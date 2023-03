Link Gratis Live Streaming INews Badminton All England 2023 via TV Online RCTI+, Hari Ini 16 Besar

Aksi Fajar/Rian. Link INews TV Gratis Live Streaming Badminton All England 2023 via TV Online RCTI, Hari Ini 16 Besar.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah Link Live Streaming iNews TV pertandingan All England 2023 yang sudah masuk 16 besar.

Selain Siaran Langsung INews TV, All England tahun ini juga bisa ditonton via Link Live Streaming TV Online RCTI Plus.

Link Streaming Gratis menonton All England ada di bagian berita ini.

Sesuai jadwal, ajang badminton hari ini, Kamis (16/3/2023) yang akan dimulai pukul 17.00 WIB.

Berlangsung di Birmingham Arena, sebanyak 11 wakil Indonesia akan tampil dan berburu tiket perempat final.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto hingga Apriyani Rahayu/Siti Fadia S Ramadhanti bakal tampil.

Sementara, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mulai memetakan kekuatan lawannya pada babak kedua All England Open 2023.

Baca juga: Jadwal Jam Tayang INews TV Badminton 16 Besar All England 2023, Siaran Live Streaming RCTI+ Hari Ini

Fajar/Rian dipastikan menjadi salah satu ganda putra Indonesia yang diharapkan bisa melewati fase 16 besar All England Open 2023.

Ya, mereka akan kembali tampil di Utilita Arena Birmingham, Inggris hari ini Kamis (16/3/2023) demi mendapatkan tiket perempat final.

Hal tersebut akan terwujud jika Fajar/Rian mampu mengalahkan pasangan Taiwan Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan.

Rasa percaya diri tengah meliputi ganda putra peringkat pertama dunia itu menyusul kemenangan mereka atas Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae.

Melalui drama rubber game, Fajar/Rian dengan solid memperbaiki rekor pertemuannya dengan pasangan Korea Selatan tersebut.

Muhammad Rian Ardianto merasa sangat bersyukur bisa melewati laga itu dengan baik mengingat Kang/Seo memberikan perlawanan sengit.

"Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami bisa menang hari ini," ucap Rian.