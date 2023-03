Jadwal All England 2023 Semifinal, Jam Tayang, LInk Streaming Gratis iNews, Menuju Indonesia Final

Jadwal Badminton All England 2023 dan link Live Streaming Badminton babak semifinal tayang gratis di TV lokal INews TV hari ini Sabtu (18/3/2022) menuju All Indonesia Final.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Badminton All England 2023 link Live Streaming Badminton babak semifinal tayang gratis di TV lokal INews TV hari ini Sabtu (18/3/2022) menuju All Indonesia Final.

Sebanyak delapan wakil Indonesia berjibaku di babak perempat final di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, Jumat (17/3/2023).

Hasilnya dari delapan hanya tiga wakil Garuda yang berhasil merebut tiket ke babak semifinal.

Satu nomor berhasil direbut di ganda campuran melalui pasangan

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Sementara di semifnal Indonesia menempatkan dua wakil di ganda putra yakni Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra).

Sedangkan lima wakil lainnya harus angkat koper hingga babak delapan besar saja.

Rehan/Lisa menjadi wakil kedua Indonesia yang memastikan diri ke semifinal setelah sebelumnya skuad Merah Putih sudah mengunci satu slot semifinal melalui pertemuan antara Fajar/Rian dan Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana.

Rehan/Lisa meraih kemenangan secara dramatis saat menghadapi Kyohei Yamashita/Naru Shinoya (Jepang) melalui rubber game.

Tertinggal jauh 13-17 tidak membuat juara Hylo Open 2022 itu menyerah begitu saja.

Tekad keras untuk tetap fokus sebelum lawan menyentuh angka 21 membuahkan hasil hingga mereka meraup enam angka beruntun, membalikkan keadaan dan akhirnya menang.

Hasil ini juga membuat Rehan/Lisa revans atas wakil Jepang tersebut setelah sebelumnya menelan kekalahan saat tampil di rumah sendiri pada Indonesia Masters 2023.

Comeback mengesankan juga dibuat oleh Ahsan/Hendra. Tertinggal 0-3 dalam rekor pertemuan dengan Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China) tidak menjadikan pasangan berjulukan The Daddies itu surut.