Link Streaming Badminton All England 2023 Siaran Gratis INews TV Hari ini, Fajar/Rian Live RCTI

Fajar/Rian dalam banner semifinal All England 2023 yang tayang di INews TV dan RCTI. Berikut ini adalah link Live Streaming INews TV dan RCTI nonton gratis turnamen Badminton All England 2023 di babak semifinal hari ini Sabtu (18/3/2023) sore mulai jam 17.00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini adalah link Live Streaming INews TV dan RCTI nonton gratis turnamen Badminton All England 2023 di babak semifinal hari ini Sabtu (18/3/2023) sore.

Siaran langsung dan Live Streaming All England 2023 hari ini di TV Online INews TV via website RCTI Plus bisa ditonton mulai jam 17.00 WIB.

Link nonton Live Streaming Badminton gratis All England 2023 melalui INews TV dan RCTI Plus bisa diakses lewat tautan di berita ini.

Selain itu, selain di INews TV, ada satu pertandingan yang bisa ditonton di RCTI malam ini.

Tiga wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tempat di partai puncak turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 1000 hari ini.

Ganda putra memiliki peluang terbesar karena meloloskan wakil terbanyak.

Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan.

Kedua pasangan tersebut bahkan berpotensi mencipatkan All Indonesian Final karena tak saling bentrok pada babak semifinal yang berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris tersebut.

Fajar/Rian masih menjaga semangat untuk pertama kalinya menjuarai turnamen bulu tangkis paling bergengsi ini.

Hampir kalah pada babak pertama, Fajar/Rian menunjukkan permainan yang lebih meyakinkan setelah melibas dua pertandingan terakhir lewat straight game.

Sang unggulan pertama kini harus mengatasi perlawanan wakil China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong, untuk selangkah lebih ke dekat ke takhta juara.

"Lawan He Ji Ting/Zhou Hou Dong kami harus waspadai kecepatan dan power mereka," ujar Rian dalam keterangan resmi dari PBSI.

"Sekarang kami harus jaga fokus, jaga mental dan istirahat yang cukup. Pertandingan nanti bukanlah pertandingan yang mudah."

Ahsan/Hendra juga tak mau kalah.