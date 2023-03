Tingkatkan Pariwisata Banjarmasin, Zuri Express Berikan Paket Buka Puasa Ramadhan Susur Sungai

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Beri kesan menarik bagi tamu, Zuri Express Banjarmasin buka paket berbuka puasa sambil susur Sungai Martapura dan Sungai Barito selama Ramadhan 2023.

Menyusur sungai tersebut dari pukul 17.00 sampai 20.00 Wita.

Rute Susur Sungai dimulai dari Siring Menara Pandang di Kota Banjarmasin, kemudian ke Jembatan Pulau Bromo, Mantuil, hidang berbuka dan Kubah Basirih bagi pengujung yang ingin salat.

Berbuka puasa tersebut sembari menikmati hidangan makanan di dalam kelotok ataupun di atap kelotok, disertai penglihatan panorama langit senja menjelang malam.

Baca juga: Wisata Kalsel - Lestarikan Flora dan Fauna, Ekowisata Bekantan Lokbuntar di Tapin Raih Penghargaan

Baca juga: Wisata Kalsel - Terus Berkembang, Ekowisata Bekantan Lokbuntar Bakal Gerakkan Ekonomi Sekitar

Kesan tersebut memberikan hal yang berbeda bagi perkumpulan ataupun keluarga.

General Manager Zuri Express Hotel Banjarmasin, Krishna Wibowo, mengatakan selain memberikan kesan yang terbaik untuk pelanggan, sekaligus membantu membangun perekonomian wisata sungai.

"Harga yang ditawarkan untuk berbuka puasa susur sungai dengan tarif Rp 150.000 per orang, dengan minimal penumpang 10 orang. Makanan yang disediakan pun tidak dalam paketan, tetapi makanan prasmanan. Serta, gratis dokumentasi," kata dia, Minggu (26/3/2023).

Prasmanan susur sungai yang disediakan, makanan khas lokal patin, ayam goreng dan lainnya, serta disediakan kue khas banjar dan minum segar.

Baca juga: Wisata Kalsel - Menuju Ekowisata Bekantan Lokbuntar, Ini Akses yang Bisa Ditempuh

Baca juga: Wisata Kalsel - Ekowisata Bekantan Lokbuntar Kabupaten Tapin, Lahan Tandus yang Kini Menghijau

Selain itu, pihaknya juga menyediakan buka puasa paket reguler di hotel dengan harga Rp 120.000 per orangnya, menu All You Can it tersebut beragam kuliner dari seluruh penjuru negeri.

"Ada menu paketan seharga Rp 50.000 per orang dan pemilihan tempat duduk ada dua yang ditawarkan, baik itu dalam ruangan ataupun di rooftopnya Zuri Express, disertai pemandangan Banjarmasin," jelasnya Krishna.

Sementara itu, Asna, pengunjung yang ikut berbuka puasa susur sungai Hotel Zuri, mengatakan, sangat senang berbuka di atas kelotok sambil menyisir sungai.

"Senang sambil bawa anak, jadi bisa menceritakan ke anak juga bahwa suasana pinggir sungai itu seperti ini, dan ini dapat memberikan momen yang berbeda dengan anak," urainya.

Baca juga: Wisata Kalsel - Berkemah di Riam Mambanin Kabupaten Tabalong, Jasa Sewa Tenda Tersedia di Desa

Baca juga: Wisata Kalsel - Pesona Air Terjun Riam Mambanin di Kabupaten Tabalong

Dan menurut Asna, dengan adanya berbuka puasa menyisir sungai ini, tentu juga dapat membangun pariwisata di Banjarmasin.

(Banjarmasinpost.co.id/ )