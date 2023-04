Link TV Online Streaming Bola Live PSG vs Lens Siaran Liga Prancis Hari ini Mulai Jam 02.00 WIB

FRANCK FIFE / AFP

Pemain depan Paris Saint-Germain Argentina Lionel Messi (tengah) merayakan dengan pemain depan Paris Saint-Germain Brasil Neymar (kanan) dan pemain depan Paris Saint-Germain Prancis Kylian Mbappe (kiri) setelah mencetak gol 4-1 selama pertandingan sepak bola L1 Prancis antara Paris Saint-Germain (PSG) dan FC Lorient di stadion Parc des Princes di Paris pada 3 April 2022. Berikut ini link Live Streaming PSG vs Lens dalam lanjutan Liga Prancis malam hari ini, Minggu (16/4/2023) dini hari WIB. Tak tayang gratis di tv online RCTI plus, Live Streaming PSG vs Lens malam ini bisa ditonton lewat Bein Sports.