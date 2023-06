Peroleh Prestasi CAP, 214 Taruna dan Taruni SMK Maestro Diwisuda

BANJARMASINPOST.CO.ID -Pengukuhan dan wisuda Taruna dan Taruni SMK Maestro Islamic School di Himalaya, Hotel Banjarmasin Internasional, sangat meriah, Kamis (15/6/2023).

Sejumlah orang tua dan sanak keluarga para taruna dan taruni yang diwisuda terlihat gembira. Mengingat prestasi yang diraih cukup menggembirakan.

Betajuk ‘Maestro Islamic Vocational High School 8th Graduation and Inauguration Ceremony Of Pharmacy Assistant SPECTRA Spirit With Best Character in The New Era’.

Ketua Yayasan Anggrek H Taufik Hidayat mengungkapkan, taruna dan taruni jurusan akuntansi SMK Maestro Islamic School memperoleh prestasi Certifikat Accounting Profesional (CAP).

“CAP sertifikat kompetensi keahlian akuntansi, dan SMK Maestro Islamic School Banjarmasin merupakan, satu-satunya SMK Maestro di Indonesia yang mendapatkan CAP, dan setara dengan Diploma Tiga (D3),” ucap H Taufik Hidayat, didampingi Ketua Jurusan Akuntansi SMK Maestro Islamic School Heri Baskoro.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan sekolah negeri, SMK Maestro Islamic School sangat bersaing. “Gelar CAP di Kalimantan, hanya SMK Maestro Islamic School yang mendapatkannya, se-Indonesia,” timpal Heri Baskoro

Sebanyak 52 Taruni-Taruna jurusan Akuntasi yang mendapatkan CAP. “Alhamdulillah, ada nilainya yang 100. Ini prestasi, meski SMK Maestro Islamic School status swasta, tapi mampu bersaing dengan sekolah negeri,” tandasnya.

Mereka yang mendapatkan CAP, sambungnya, sangat dilirik oleh perusahaan dan dunia usaha. “Ya, karena punya sertifikat CAP, jadi perusahaan sangat membutuhkan. Standar Komputer Akuntansi lah,” jelasnya.

Mereka yang diwisuda dan dikukuhkan sebanyak 214 taruna dan taruni, dari Ada 5 jurusan di SMK Maestro Islamic School Banjarmasin.

“Melalui jalur undangan, 1 orang diterima ULM,” ucapnya.

Bahkan, sela H Taufik Hidayat, setiap tahun taruna dan taruni SMK Maestro Islamic School mampu terjaring ke beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). “Kami persilahkan mereka untuk melanjutkan ke PTN dan PTS, bahkan yang mau bekerja atau wiraswasta (Bekerja, Melanjutkan, dan Wiraswasta) atau BMW,” ujarnya.

BMW ini menjadikan para lulusan SMK Maestro Islamic School Banjarmasin benar-benar siap. “Siap kerja, siap wiraswasta, siap juga melanjutkan pendidikan,” pangkasnya.

Hingga kini taruna dan taruni di SMK Maestro Islamic School Banjarmasih tercatat 650 lebih. “Terbanyak kedua untuk SMK di Kota Banjarmasin,” katanya.

Apresiasi Yayasan Anggrek