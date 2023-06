Amalan 10 Hari Awal Bulan Zulhijjah Sama Dengan Lailatul Qadar? Ustadz Adi Hidayat Urai Keutamaannya

kanal youtube Adi Hidayat Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pendakwah Ustadz Adi Hidayat menjelaskan keutamaan amalan 10 hari awal Bulan Zulhijjah.

Diterangkan Ustadz Adi Hidayat, 10 hari awal di Bulan Zulhijjah adalah waktu yang sangat baik untuk melaksanakan amal shaleh.

Hal ini sebagaimana hadits shahih, selain itu utamanya Ustadz Adi Hidayat mengungkapkan adanya perintah Allah untuk memperbanyak ibadah di bulan Haji tersebut.

Zulhijjah adalah bulan kedua belas dari sistem penanggalan Islam. Di bulan ini ada hari besar yang dinantikan kaum muslimin yakni Hari Raya Idul Adha.

Tahun Ini Hari Raya Idul Adha diputuskan pemerintah jatuh pada Kamis (29/6/2023). Sementara PP Muhammadiyah menetapkan pada Rabu (28/6/2023).

Terdapat amalan-amalan sunnah yang dianjurkan bagi umat Islam di bulan Zulhijjah.

Ustadz Adi Hidayat menjelaskan keistimewaan terkait 10 hari termasuk malam awal bulan Zulhijjah isyarat awal didapat di pembuka surah Al-Fajr ayat 1-3 terutama ayat kedua.

Surah Al-Fajr Ayat 1-3

وَٱلْفَجْرِ

وَلَيَالٍ عَشْرٍ

وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ

Wal-fajr, Wa layālin 'asyr, Wasy-syaf'i wal-watr

Artinya: Demi fajar, Dan malam yang sepuluh, Dan yang genap dan yang ganjil.

"Surah Al-Fajr tersebut mendapat penafsiran dari Ibnu Abbas RA ketika menyampaikan riwayat dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW satu kali pernah bersabda tidak ditemukan di antara sekian peredaran waktu dalam setahun, seluruh amal shaleh yang dikerjakan di dalamnya begitu dicintai oleh Allah SWT dibandingkan 10 hari di awal Zulhijjah," jelas Ustadz Adi Hidayat dilansir Banjarmasinpost.co.id dari kanal youtube Adi Hidayat Official.