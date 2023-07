Dituding Dekati Ayu Ting Ting demi Konten, Boy William Kena Nyinyir Kala Duet Rossa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan asmara penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan presenter Boy William kembali disorot.

Kali ini, Boy dituding mendekati putri sulung Umi Kalsum dan Abdul Rozak hanya untuk cari popularitas.

Itu gegara duet antara Boy William dengan Rossa yang baru-baru ini dirilis.

Duet Boy dan Rossa tersebut kini kena nyinyir warganet.

Diketahui, Boy William dan Rossa merilis lagu mereka yang berjudul Kau.

“Can you believe i have a song out with ROSSA?! Gila ga tuh. Dulu gue baru pindah dari luar negri ke Indonesia kalo di ajakin Karaoke sama temen-temen, ada yang selalu nyanyi Ayat-Ayat Cinta, Pudar bla bla bla. Terus sekarang gue di ajak collab on a song with her?! Believe in the power of Karaoke! Nyanyi lagu favorit Idola mu, nanti kamu diakan diajak collab juga! Dengerin ya guys, di YouTube nya @itsrossa910 judul nya KAU! Thank you bebi Routza!, “ ujar Boy William melalui caption, dilansir Banjarmasinpost.co.id dari instagram @boywilliam17, Minggu (9/7/2023).

Maklum, sebelumnya Boy William sedang dekat dengan Ayu Ting Ting.

Bahkan, fanbase berharap Boy William mengeluarkan single dengan Ayu Ting Ting.

Namun, Boy William justru merilis lagu barunya dengan Rossa.

Hal ini menuai tanggapan miring dari warganet seperti berikut.

ika.jatnikasari : Gimana katanya sm Ayu tali sekarang sm Rosa yg kemaren bkhong doang kali cuman buat konten doang biar rame

fahryann5 : Pengen liat, boy gk dompleng LG sm ayu, boy kn dh GK ada beritanya lagi, kemaren2 di Uber Mulu sm wartawan, skrg dh GK prnh lagi di wawancara,,o y lupa ATT kn lebih terkenal dari PD boy,

irmaseptiningsih2709 : Lah..yang ditunggu duet sama ayu ...kok yang nonggol duetnya sm Rossa ....yg sama ayu dipending,apa nga jadi nih..

roni_2102 : hehhh,ngadi ngadi ya boyy yng di tunggu tunggu duet sama Ayu Tingting.., yng nongol malah sama teh kotak