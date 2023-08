Pemain Baru Barcelona Dinilai Lebih Unggul dari Wonderkid Real Madrid, Noah Darvich Mendarat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemain baru FC Barcelona kembali mendarat. Dia dinilai lebih baik dari wonderkid Real Madrid yakni Arda Guler.

Memang, Barcelona mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim panas ini.

Transfer ini menjadi bentuk saingannya dengan Real Madrid.

Penyebabnya, Real Madrid sendiri baru juga mendatangkan pemain muda yang bernama Arda Guler.

Bahkan, pemain muda yang didatangkan Real Madrid ini adalah sakah satu incaran dari

Maka dari itu, FC Barcelona kali ini merekrut pemain muda yang bertalenta.

Pemain yang baru didatangkan FC Barcelona adalah Noah Darvich.

Baca juga: Gelandang Murah Rp 386 M Jadi Solusi Pochettino buat Lini Tengah Chelsea, Efek Caicedo dari Brighton

Noah Darvich merupakan pemain kelahiran 2006.

FC Barcelona membellinya dari U-17 Freiburg, Jerman.

Selain itu, soal kepindahan Noah Darvich diinformasikan oleh Fabrizio Romano.

Menurutnya, Noah Darvich sudah membicarakan soal kepindahannya ke Camp Nou.

Hal itupun ia ungkap di akun Twitter pribadinya.

"EXCLUSIF: Barcelona akan merekrut talenta top Jerman kelahiran 2006 Noah Darvich. Kejutan untuk Barca dan Here We Go," tulis Fabrizio Romano.

Di usianya yang masih muda ini, ia sudah bermain untuk Timnas Jerman U-17 sebanyak 16 kali.