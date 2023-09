Perlakuan Raffi Ahmad pada Rafathar Usai Wajah Memar Dipukul, Suami Nagita : Selanjutnya ke Anfield

BANJARMASINPOST.CO.ID - Insiden pemukulan sesama siswa yang menimpa Rafathar anak sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di sekolah sempat menjadi heboh.

Wajah Rafathar dikabarkan sempat memar imbas insiden itu.

Namun kini Rafathar nampak sudah kembali tersenyum lebar.

Nampak Raffi memberikan perlakuan khusus untuk si sulung agar cepat melupakan kejadian tersebut.

Negara Singapura jadi piliha Raffi untuk membawa Rafathar liburan.

Bukan sekadar liburan biasa, Raffi Ahmad juga mengajak Rafathar ke store Liverpool.

Raut bahagia seketika tergambar dari senyum lebar di wajah Rafathar.

Kedatangan Raffi ke store Liverpool tersebut ternyata sekaligus menjadi kado untuk Rafathar yang kemarin berulang tahun pada 15 Agustus 2023.

Meskipun terlambat, Raffi berharap ini menjadi kado yang istimewa bagi putranya.

"Ada yang Happy banget langsung ke tempat Merchandise LIVERPOOL !!!!! The Reds !!!! You'll Never Walk Alone !!! Salah satu kado yang tertunda," caption dalam unggahan instagram @raffinagita1717, Rabu (6/9/2023).

Tak sampai disitu, Raffi telah berencana untuk mengajak putra sulungnya langsung mengunjungi Anfield yakni stadion yang jadi markas Liverpool di Inggris.

"Tinggal nanti ajak Rafathar langsung ke Anfield," lanjutnya.

Berbagai merchandise tim Liverpool kini dapat dipilih Rafathar dengan bebas.

Mulai dari baju, topi, gantungan kunci, cup, buku, hingga miniatur Anfield semua ada.