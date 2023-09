Persyaratan dan Tes yang Dilalui untuk Membuat SIM di Polres Hulu Sungai Utara

Petugas Satlantas berikan arahan ke pemohon SIM C sebelum jalani tes praktik pada lintasan di Polres Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI - Persyaratan dan tes untuk membuat SIM di Polres Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan (Kalsel), tentu tidak berbeda dengan di daerah lainnya.

Persyaratan dari sisi usia bagi pembuat SIM A, C, D dan D1 dengan usia 17 tahun,18 tahun untuk SIM C1, 19 tahun untuk SIM C2, 20 tahun untuk A umum dan B1, 21 tahun untuk B2, 22 tahun untuk B1 Umum dan 23 tahun untuk B2 Umum.

Persyaratan yang harus disiapkan oleh masyarakat termasuk fotokopi KTP, surat kir kesehatan, psikologi dan biaya administrasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Adapun untuk tarif PNBP pembuatan SIM, baik baru maupun perpanjangan juga sudah diatur dalam PP RI No76 Tahun 20202, berdasarkan golongannya.

Untuk tarif SIM baru:

SIM A Rp 120.000

SIM A Umum Rp 120.000

SIM B I Rp 120.000

SIM B I Umum Rp 120.000

SIM B II Rp 120.000

SIM B II Umum Rp 120.000

SIM C Rp 100.000

SIM C I Rp 100.000

SIM C 2 Rp 100.000

SIM D Rp 50.000

SIM D 1 Rp 50.000

Tarif SIM perpanjangan:

SIM A Rp 80.000

SIM A Umum Rp 80.000

SIM B I Rp 80.000

SIM B I Umum Rp 80.000

SIM B II Rp 80.000

SIM B II Umum Rp 80.000

SIM C Rp 75.000

SIM C I Rp 75.000

SIM C 2 Rp 75.000

SIM D Rp 35.000

SIM D 1 Rp 35.000

Disampaikan Kapolres AKBP M Isharyadi F, melalui Kasatlantas, AKP Tugiyana, Jumat (15/9/2023), menyampaikan, untuk tes yang dilalui pemohon SIM mulai dari ujian teori sesuai golongan SIM, dilanjutkan ujian praktik dan teori.

Saat mengikuti tes ini, lanjutnya, memang pernah ada pemohon yang tidak lulus dan terhadap mereka diberikan kesempatan mengulang atau remidial.

Bukan hanya itu saja, peserta yang tidak lulus ini jugadiberikan pencerahan serta dilaksakan bimbingan belajar secara gratis.

Saat ini Satlantas Polres HSU dalam ujian praktik SIM C juga telah menerapkan lintasan baru yang tidak lagi ada jalur angka delapan dan zigzag.

”Sebelum mulai menjalani praktik, pemohon juga diberikan penjelasan dulu terkait lintasan yang akan dilalui," katanya.

Setelah mendapat penjelasan dari petugas, pemohon juga mendapat kesempatan melihat contoh bagaimana petugas melewati lintasan.

Bukan hanya itu, pemohon kemudian juga diberi kesempatan untuk terlebih dulu mencoba melalui lintasan.

Bisa dengan menggunakan kendaraan yang disiapkan petugas baik matik maupun manual atau sepeda motor sendiri, dengan catatan harus kendaraan yang penuhi standar.

Setelah diberikan penjelasan, dicontohkan dan sudah mencoba, baru pemohon menjalani ujian praktik yang jadi penilaian.

Dengan adanya pelayanan SIM yang mudah diakses dan jam kerja yang fleksibel, masyarakat Kabupaten HSU diharapkan dapat memperoleh SIM dengan cepat dan tanpa kendala.

Selain itu, Polres HSU berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dalam upaya menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib.

(Banjarmasinpost.co.id/Dony Usman)