What The Fluff Challenge, Tantang Manusia dan Hewan di Twitter dan Instagram, Kamu Pun Bisa!

What The Fluff Challenge

BANJARMASINPOST.CO.ID - Setelah beberapa waktu lalu ada tren dengan tagar In My Feelings Challenge atau Kiki Challenge, ada lagi tren yang diberi tagar What The Fluff Challenge.

What The Fluff Challenge menjadi unik karena tantangan ini dilakukan antara manusia dan hewan peliharaannya.

Saat ini tren What The Fluff Challenge dapat dilihat di media sosial seperti Instagram dan Twitter dengan menambahkan tagar didepannya.

Baca: Capres Cawapres 2018 - Koalisi Gerindra, PKS & PAN Sudah De Facto, Prabowo Minta Maaf ke Yusril

Biasanya untuk semakin menonjolkan postingan tersebut, si pengguna sosial media menambahkan tagar agar postingannya bisa dilihat tak hanya oleh pengikut, namun juga pengguna lain secara luas.

Akun-akun pecinta binatang banyak yang menambahkan tagar What The Fluff Challenge pada video yang mereka unggah.

Tantangan ini sebenarnya tidak terlalu sulit dilakukan.

Baca: Muncul Bersama Gerhana Bulan Total, Planet Mars Masih Akan Tampak di Bumi Hingga 31 Juli 2018 ini

Kamu hanya perlu selimut atau sprei dan kepolosan hewan peliharaanmu.

Caranya, kamu berdiri di tengah pintu dan merentangkan selimut untuk menutupi seluruh tubuh.

Pastikan hewan peliharaan kamu menyaksikan apa yang kamu lakukan.

Coba beberapa kali memainkan selimut seperti bermain 'ci luk ba' dengan hewan.