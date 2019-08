8 Efek Mengerikan pada Tubuh Saat Kurang Tidur, Selain Risiko Kematian Dini dan Berkurangnya Empati

Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika kita tidak cukup tidur menurut Matthew Walker, profesor ilmu saraf dan psikologi di University of California dan penulis buku Why We Sleep

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kurang tidur seringkali dianggap sebagai masalah sepele dan sering kali dianggap bukan hal yang mengganggu kehidupan.

Padahal, kurang tidur berisiko menimbulkan efek buruk pada kesehatan tubuh dan jiwa.

Seorang ahli tidur Matthew Walker belum lama ini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika kita tidak cukup tidur, antara lain :

1. Kurang tidur akan mencegah otak untuk dapat membuat kenangan baru

2. Kurang tidur akan meningkatkan risiko penyakit Alzheimer

3. Kurang tidur akan meningkatkan pengembangan protein beracun di otak

4. Kurang tidur juga dapat memengaruhi sistem reproduksi, serta sel-sel yang melawan kanker

5. Pria yang tidur hanya lima hingga enam jam semalam memiliki tingkat testosteron yang setara dengan orang yang sepuluh tahun lebih tua darinya

6. Kurang tidur sel-sel kekebalan antikanker kritis yang disebut sel-sel pembunuh alami menurun hingga 70 persen.

7. Durasi tidur pendek yang pendek meningkatkan risiko mengembangkan berbagai bentuk kanker.

8. Kurang tidur memengaruhi sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko serangan jantung hingga 24 persen.



Ilustrasi kurang tidur (stevanovicigor)

Matthew Walker, profesor ilmu saraf dan psikologi di University of California dan penulis buku Why We Sleep menulis di Business Insider tentang segala sesuatu yang terjadi secara internal setelah tidur malam yang buruk.

Sepotong informasi pertama berkaitan soal ingatan kita, dan itu adalah pemikiran yang agak menakutkan.

“Kita tentu tahu bahwa kurang tidur sebenarnya akan mencegah otak untuk dapat membuat kenangan baru,” kata Walker.

“Jadi, seolah-olah tanpa tidur yang cukup, memori otak seperti dimatikan dan kamu tak bisa menyimpan pengalaman baru ke dalam ingataan,” lanjutnya.