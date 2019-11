TIPS Agar Kulit Lebih Bercahaya dan Kenyal, Ayo Konsumsi 6 Jenis Buah Ini! 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kulit sehat, kenyal, dan terawat tentu idaman semua orang. Di tengah banyaknya suplemen yang memiliki janji untuk menyehatkan kulit, sehat dari dalam pun bisa kita dapatkan dengan konsumsi buah-buah untuk kulit ini. Apa saja?

Berikut ini beberapa jenis buah untuk kulit agar tetap sehat dan terawat.

1. Alpukat



Ilustrasi alpukat(barmalini)

Buah alpukat mengandung lemak sehat untuk kulit agar elastis dan tetap lembap. Para ilmuwan menemukan, konsumsi lemak sehat dalam buah alpukat terkait dengan kulit yang kenyal. Tak hanya itu, buah kehijauan ini juga menjadi sumber vitamin E yang baik. Vitamin E dapat berperan menjadi molekul antioksidan yang membantu kulit terlindungi dari kerusakan oksidatif akibat radikal bebas.

Menurut riset, manfaat vitamin E tersebut dapat menjadi optimal dengan konsumsi vitamin C, yang juga terkandung dalam buah alpukat. Vitamin C pun memiliki sifat antioksidan dan membantu produksi kolagen untuk kulit yang sehat. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan kulit kasar dan kering.

2. Tomat



Ilustrasi tomat(shutterstock)

Tomat kaya dengan vitamin dan mengandung pigmen alami karotenoid seperti likopen. Vitamin C dalam tomat telah terbukti sebagai molekul antioksidan yang juga menjaga kesehatan kulit, termasuk dengan membantu produksi kolagen. Sementara itu, likopen dibuktikan para ahli mampu melindungi kulit dari matahari. Likopen juga dapat mencegah kerutan. Kita dapat membantu tubuh agar optimal dalam menyerap karotenoid seperti likopen dengan mengonsumsi sedikit sumber lemak sehat bersama tomat. Sumber makanan lemak sehat tersebut termasuk minyak zaitun.

3. Blueberry