Atlet Kalsel Raih Emas SEA Games

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANILA - Atlet Kalimantan Selatan, Ridha Wahdaniyaty merebut medali emas SEA Games 2019 Filipina dari cabang olahraga sambo yang merupakan perpaduan judo dan gulat.

Pada partai final nomor pertarungan kelas 80 kg putri di GOR The Angeles University Foundation, Manila, Jumat (6/12), Ridha mengalahkan pesambo andalan Thailand, Chatthayaporn Prawiset.

Ini merupakan emas SEA Games pertama Ridha dari cabor sambo. Sebelumnya, saat menjadi pegulat, dia beberapa kali merebut medali di ajang dua tahunan negara Asia Tenggara tersebut.

Pencapaian ini juga sesuai target yang diberikan pengusur sambo kepada Ridha yang di event ini menggunakan nama Ridha Ridwan (Ridwan nama sang ayah).

Sebelum berangkat ke Manila, Ridha dan tim sambo Indonesia latihan di camp di Hotel Arra Lembah Pinus, Ciloto, Jawa Barat. Lalu seminggu terakhir sebelum berangkat ke Filipina, mereka latihan di GOR Cempaka Putih, Jakarta.

Ridha juga sempat ikut try out pada pertandingan internasional di Korea dan India, September lalu. Modalnya lainnya, selain juara nasional sambo 2019, Ridha meraih emas Kejuaraan Sambo Asia 2019 yang digelar di New Delhi, India. (dns)