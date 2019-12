Dikenal Penambah Cita rasa, Ternyata Terapi Jeruk Nipis Bisa Meredakan Diare

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jeruk nipis dikenal sebagai pelengkap sekaligus penambah cita rasa pada berbagai makanan, seperti soto dan mie kocok.

Aroma dan rasanya yang kecut serta segar, menjadikan air perasan jeruk nipis sering dijadikan penghilang bau amis pada ikan sebelum diolah.

Namun di samping itu semua, belum banyak orang yang tahu kalau jeruk nipis menyimpan segudang manfaat baik untuk tubuh.

Salah satunya, terapi jeruk nipis untuk meredakan diare.

Ya terapi jeruk nipis ini ternyata bisa kita manfaatkan untuk meredakan diare.

Selain buahnya gampang didapatkan, mengaplikasikan terapi jeruk nipis ini untuk meredakan diare pun sangat mudah sekali dilakukan.

Caranya cukup dengan menambahkan jeruk nipis ke dalam makanan atau minuman.

Mengenai terapi jeruk nipis bisa mengobati diare ini ternyata bukan tanpa dasar.

Sebab sebuah penelitian yang dipublikasikan di situs The American Society of Tropical Medicine and Hygiene pernah mengungkap khasiat jeruk nipis ini.

Penelitian tersebut menyebutkan bahwa jeruk nipis memiliki manfaat dalam membunuh bakteri berbahaya, seperti E. Coli penyebab diare yang mencemari air minum.