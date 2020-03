Manggung di Java Jazz 2020, Yuni Shara Tampil Ngejazz

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bila biasanya memperdengarkan tembang lawas, Yuni Shara tampil beda di Java Jazz Festival 2020. Itu dilakukannya menyesuaikan panggung.

Pada hari kedua festival, Sabtu (29/2) malam, Yuni membuka penampilannya dengan lagu Aku Ini Punya Siapa karya Januari Christy, yang diaransemen dengan musik jazz.

“Ini hari pertama saya manggung di Java Jazz 2020,’ ujarnya.

Kemudian, ia melantunkan Arti Kehidupan karya Mus Mujiono, Smoke Gets in Your Eyes dan Widuri. Menariknya, semua diperdengarkan dengan nada-nada jazz. Ini membuat penampilan Yuni benar-benar berbeda dari biasanya.

“Terima kasih buat para bapak, ibu dan anak muda yang tahu lagu ini. Ternyata anak muda suka lagu lawas juga ya,” ujarnya.

Tak sendiri, Yuni pun mengajak mantan vokalis Payung Teduh, Is Pusakata, berduet. Kemunculan Pusakata semakin membuat Java Jazz Festival 2020 meriah.

Bersama Pusakata, Yuni Shara melantunkan dua lagu milik Payung Teduh, yakni Akad dan Untuk Perempuan yang Sedang dalam Pelukan.

Di hadapan penonton, Yuni mengungkapkan kesukaannya pada lagu-lagu Payung Teduh.

“Saya suka banget sama band Payung Teduh. Lagunya selalu saya putar tapi dulu saya enggak pernah tahu mukanya yang mana yang nyanyi,” kata Yuni. (ant/kompas)