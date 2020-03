Kelompok Kerja Kepala Sekolah Alalak Batola Tunggu Try Out Ujian Sekolah SD dari Disdik

Try out ujian sekolah jenjang SDN yang digelar Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SDN wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Batola, Kalsel, pada 17 Januri 2020 silam.

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SDN wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kalsel, menunggu rencana Dinas Pendikan kabupaten setempat untuk menggelar try out jenjang SDN untuk persiapan ujian nasional pada 13 April sampai18 April 2020.

“Kami dari K3-S Kecamatan Alalak Batola sudah menggelar try out ujian sekolah. Dan, try out yang ketiga kalinya, kami masih menunggu jadwal dari Dinas Pendidikan Batola,” kata Ketua K3S jenjang SD se-Kecamaatn Alalak Kabupaten Batola, Siswanta, Selasa (3/3/2020).

Menurut Siswanta, try out ujian sekolah jenjang SDN yang digelar K3S Alalak Batola yang pertama pada Januari 27 sampai 29 Januari 2020.

Try out kedua digelar pada 24 Februari sampai 29 Februari 2020.

“Jadi, K-3S Alalak Batola sudah menggelar try out dua kali. Dan try out yang ketiga, kami menunggu dari Dinas Pendidikan Batola. Sampai saat ini, belum ada kabar dari Dinas Pendidikan Batola,” kata Siswanta.

Dipaparkanya, sesuai Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 tentang Ujian Sekolah dan Ujian Nasional yang Diselenggarakan di Satuan Pendidikan, maka kewenangan persiapan ujian sekolah itu menjadi kewenangan sekolah.

“Saat ini ada Sistem Belajar Merdeka, sehingga persiapan ujian sekolah menjadi otonomi dari pihak sekolah itu sendiri,” katanya.

Dipaparkan Siswanta, dengan try out ujian sekolah ini diharapkan kualitas lulusan SDN se-Kecamatan Alalak dan Kabupaten Batola pada umumnya itu meningkat.

Untuk materi try out ujian sekolah, yakni matematika, IPA dan Bahasa Indonesia. (Banjarmasinpost.co.id/Edi Nugroho)