All England 2020
SESAAT LAGI Link TVRI! Live Streaming Youtube BWF & UseeTV Final All England 2020, Marcus/Kevin Main
SESAAT LAGI Link TVRI! Live Streaming Youtube BWF & Usee TV Final All England 2020
Sesaat Lagi! Link Live Streaming All England 2020 babak Final via Live Streaming TVRI dan Live Streaming UseeTV di Live Streaming TV Online www.useetv.com. Marcus/Kevin dan Praveen/Melati main.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung dan Jadwal All England 2020 babak Final pada Minggu (15/3/2020) akan menayangkan pasangan Marcus/Kevin via Live Streaming Usee TV dan Youtube BWF serta Siaran Langsung TVRI, Sesaat Lagi Sedang Berlangsung. Marcus/Kevin dan Praveen/Melati main.
Link Live Streaming All England 2020 babak Final dapat disaksikan via Live Streaming UseeTV di Live Streaming TV Online www.useetv.com atau Live Streaming TVRI.
Laga Marcus/Kevin dan Praveen/Melati di Jadwal All England 2020 babak Final dapat diakses via Live Streaming Usee TV atau Youtube BWF (menggunakan VPN) mulai pukul 18.50 WIB.
• SEKARANG Marcus/Kevin Main! Live Streaming TVRI Final All England 2020, Link Streaming UseeTV & BWF
• SESAAT LAGI Marcus/Kevin! Hasil & Live Streaming Final All England 2020 di BWF, Praveen/Melati Juara
• SEKARANG Praveen/Melati Main! Live Streaming Final All England 2020 di TVRI & UseeTV, Marcus/Kevin?
• SESAAT LAGI Praveen/Melati! Live Streaming Final All England 2020 Live UseeTV, BWF dan TVRI
Indonesia memiliki dua wakil tersisa yang akan berjuang merebut titel pada turnamen BWF World Tour Super 1000 tersebut.
Dua wakil tersebut adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (ganda putra) dan Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti (ganda campuran).
Pada partai final, Marcus/Kevin akan memperebutkan gelar dengan Hiroyuki Endo/Yuta Watanabe (Jepang).
Endo/Watanabe menembus final seusai menundukkan Vladimir Ivanov/Ivan Sozonov, 21-16, 21-15, dalam 39 menit.
Bagi Marcus/Kevin, ini merupakan pertemuan kedelapan dengan Endo/Watanabe.
• BERLANGSUNG Link TVRI! Live Streaming Final All England 2020 Live BWF & UseeTV, Marcus/Kevin Main
• LINK UseeTV! Live Streaming All England 2020 di BWF & TVRI, Marcus/Kevin & Praveen/Melati di Final
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Endo/Watanabe unggul 5-2 dalam rekor pertemuan dengan Marcus/Kevin.
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|SEKARANG Marcus/Kevin Main! Live Streaming TVRI Final All England 2020, Link Streaming UseeTV & BWF
|SESAAT LAGI Marcus/Kevin! Hasil & Live Streaming Final All England 2020 di BWF, Praveen/Melati Juara
|SEKARANG Praveen/Melati Main! Live Streaming Final All England 2020 di TVRI & UseeTV, Marcus/Kevin?
|SESAAT LAGI Praveen/Melati! Live Streaming Final All England 2020 Live UseeTV, BWF dan TVRI
|BERLANGSUNG Link TVRI! Live Streaming Final All England 2020 Live BWF & UseeTV, Marcus/Kevin Main