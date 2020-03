Daftar Amalan Rasulullah di Bulan Syaban, Pas Dikerjakan Saat Social Distancing Virus Corona di 2020

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bulan Syaban 1441 Hijriah bakal berlangsung saat Pandemi Virus Corona. Simak daftar amalan Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban yang bisa dilakukan saat social distancing Covid-19.

Ada sejumlah amalan yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban 2020 selain melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini bisa dilakukan saat melakukan social distancing Covid-19.

Melaksanakan amalan di bulan ini sangat dianjurkan lantaran Syaban merupakan salah satu yang dimuliakan.

Di bulan Sya'ban ini Allah menjanjikan akan membukakan pintu rahmat serta pengampunan bagi hamba-Nya.

Satu di antara amalan bulan Sya'ban adalah melaksanakan puasa sunah yang bisa dilakukan di hari pertama.

Tahun 2020 ini, hari pertama bulan sya'ban jatuh pada tanggal 26 Maret mendatang.

Selain ibadah puasa sunah yang dilakukan pada awal bulan, ada lagi puasa Nisfu Sya'ban yang jatuh pada 9 April nanti.

Dikutip dari Tribunnews.com yang melansir laman nu.or.id dengan Judul Ini Amalan Rasulullah SAW di Bulan Sya'ban, Selasa (24/3/2020), sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW lewat salah satu hadits mengatakan, Nabi SAW lebih sering puasa sunah di bulan Sya’ban dibandingkan pada bulan lainnya, (HR Al-Bukhari).

Bahkan orang yang puasa Sya’ban termasuk orang yang menghormati bulan Ramadhan, bulan istimewa setelah Sya'ban.

Nabi Muhammad SAW mengatakan, “Puasa Sya’ban itu untuk menganggungkan Ramadhan,” (HR At-Tirmidzi).

Puasa Sya’ban sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.