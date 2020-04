Harganya Sempat Melambung, Jahe Merah di Banjarmasin Kini Dijual Segini

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Jahe merah dipercaya dapat meningkatkan sistem imun tubuh dan dipercaya dapat menangkal virus corona. Kini harga jahe masih tinggi. Namun dibandingkan dua pekan lalu, harga jahe merah mengalami penurunan.

Fahrul (32), pedagang jahe merah di Pasar Antasari Banjarmasin. Harga Jahe merah sebelumnya Rp 30 ribu per kilogram, kemudian naik menjadi Rp 40 ribu terus naik Rp 50 ribu, bahkan mencapai Rp 85 ribu. Sekarang harga jahe merah Rp 65 ribu per kilogram. Sedangkan jahe putih harganya stabil Rp 40 ribu per kilogram.

Jahe merah yang ada saat ini dipasok dari Pengaron, Kalimantan Selatan harganya lebih murah karena diambil langsung dari petani. Sedangkan jahe dari Surabaya lebih mahal karena jahe impor, akan tetapi jahe merahnya kosong.

“Karena jahe merah Pengaron ada. Saya tidak memesan jahe merah dari pemasok di Surabaya untuk sementara, sebab adanya kendala dalam pengiriman,” kata Fahrul kepada Banjarmasinpost.co.id, Minggu(5/4/2020).

Sekarang pengiriman lebih lama sejak adanya virus corona. Sehingga pengiriman yang biasanya cuma tiga hari, sekarang bisa lima hari.

Akibatnya sebagian jahe busuk dan ditambah lagi timbanganya menyusut, seperti yang pernah di alami keluarga saya. Oleh karena itu saya tidak memesan jahe merah dari Surabaya.

Penjualan jahe merah sekarang juga sedang mengalami penurunan semenjak ada wabah virus corona. Sebelum ada virus corona, dalam satu hari bisa laku 200 kilogram, Sekarang hanya 100 kilogram.

Bahkan pelanggan saya dari Sampit, Palangka, Kota Baru seminggu terakhir Ini tidak memesan jahe.

Ditambah lagi pelanggan yang kebanyakkan adalah pedagang warung makan kini tidak dapat berjualan. Biasanya mereka membeli jahe merah untuk bahan masakan. Selain itu jahe merah juga dibuat ronde dan jamu.

(Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)