Dipulangkan dari Pelatnas, Kapten Timnas CP Yahya Garap Skripsi

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Gelaran ASEAN Para Games 2020 di Philipina kembali ditunda. Ini merupakan kali kedua.

Sebelumnya terjadwal pada 18-24 Januari ditunda menjadi 21-27 Maret, kemudian dijadwalkan ulang pada 3-9 Oktober 2020 mendatang.

Perubahan ini terkait wabah virus corona (Covid- 19) yang merambah belahan dunia.

M Yahya Hernanda, pemain sepak bola Celebral Palcy (CP) asal Kalimantan Selatan turut dipulangkan.

Ia mengikuti Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di solo sejak Mei 2019 lalu.

Meski tidak ada program khusus dari pelatih, Yahya tetap menjalani latihan secara mandiri di rumah.

"Secara khusus tidak ada arahan dari pelatih, cuman saya berinisiatif tetap latihan ringan di rumah. Sehari-hari sit up, back up, pull up dan kadang bersepeda," tutur mahasiswa UIN Antasari ini.

Ia menjalani latihan sendiri untuk menjaga kondisi agar tetap fit dan menjelang Pelatnas performanya tidak turun drastis.

Selain mengisi hari dengan latihan ringan di rumah, pemilik nomer punggung 10 di Timnas CP ini juga sambil menggarap tugas akhir kuliahnya.