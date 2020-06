Tren Hunian All In One di Kalsel, Sky Pavilion Apartement Hadirkan Fasilitas Lengkap Berdiskon

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tren hunian all in one yang menyediakan berbagai fasilitas dalam satu tempat telah dikembangkan di Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak beberapa tahun lalu.

Adalah Sky Pavilion Apartment persembahan Mayapada Banua Center yang berlokasi di Jalan A Yani Km 11,8, Kabupaten Banjar, Kalsel yang progres pembangunannya sudah mencapai 80 persen.

Marketing Coordinator Sky Pavilion, Rudy menjelaskan, tipe-tipe apartemen yang besar atau luas banyak diminati masyarakat Banua.

"Kami menyediakan berbagai tipe di antaranya A-D, ada yang 1-4 bedrok mulai harga Rp 700 juta untuk tipe studio hingga Rp 2,9 miliar. Dengan harga tersebut seluruh fasilitas kolam renang, fitnes center, dan lainnya juga tersedia bagi penghuni," jelasnya melalui live Instagram kepada Banjarmasinpost.co.id, Selasa (16/6/2020).

Sky Pavilion Apartment saat ini memberikan promo menarik yakni diskon spesial hingga Rp 300 juta untuk pembelian unit apartemen yang berlaku hanya sampai akhir Juni 2020.

Cara pembeliannya, calon konsumen bisa pilih melalui develeoper dan perbankan yakni Bank Kalsel Syariah dan Bank Mayapada.

Lokasi apartemen strategis hanya sekitar 30 menit menuju Bandara Syamsudin Noor dan 5 menit ke pusat kota Banjarmasin, memiliki kemudahan akses baik dari dan menuju lokasi, sistem keamanan yang terjamin serta pengembang yang terpercaya.

Pada Februari lalu telah dilakukan penyelesaian topping off atau atap bangunan apartemen.

Di Lantai Ground Floor, Lantai 1 dan Lantai 2 ada The Galeria Mall kemudian di lantai 3-6 terdapat area parkir dan bioskop lalu di lantai 7 ada beragam fasilitas seperti kolam renang, multi function room, fitness center dll, baru dari lantai 8 ke atas ada 2 tower yaitu Sky Pavilion Apartment dan Mayapada Plaza Office Tower.

(Banjarmasinpost.co.id/ Mariana)