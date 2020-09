Para pemain Arsenal saat mengangkat trofi Community Shield 2015 seusai menaklukkan Chelsea 1-0 di Stadion Wembley, Minggu (2/8/2015). LIVE Streaming Fulham vs Arsenal di Liga Inggris, Link TV Online Mola TV Namun Tak Live Net TV

Live Streaming Fulham vs Arsenal di Liga Inggris via Live Streaming Mola TV dimulai pukul 18.30 WIB pada Sabtu (12/9/2020).

Arsenal berpeluang menurunkan dua bek anyar mereka William Saliba dan Gabriel Magalhaes saat menghadapi Fulham di pekan perdana Liga Inggris akhir pekan dan lihat siaran langsung di Mola TV.

Hal itu menyusul cedera leher David Luiz yang bertambah buruk saat menjalani sesi latihan bersama skuat Arsenal.

Sebelumnya, David Luiz mengalami cedera leher saat melawan Liverpool di Community Shield bulan lalu.

Mikel Arteta, pelatih Arsenal saat ini memiliki empat opsi bek tengah, yakni Rob Holding, Gabriel Magalhaes, William Saliba, dan Sokratis.

Namun, Sokratis tampaknya sudah tidak lagi masuk dalam skema permainan Mikel Arteta dan berpeluang pergi pada jendela transfer musim panas ini.

Praktisnya, Mikel Arteta hanya memiliki 3 bek tengah.