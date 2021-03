Akhirnya Zaskia Buka Suara Soal Mark Sungkar, Kakak Shireen Ungkit Kasus Irwansyah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di tengah kasus Mark Sungkar terkait dugaan korupsi, Zaskia Sungkar akhirnya buka suara tentang sang ayah.

Keluarga Zaskia Sungkar dan Irwansyah yang sedang menunggu kelahiran sang anak, mendapat cobaan terkait sang ayah.

Hal ini dikarenakan ayah Zaskia dan Shireen Sungkar yang harus mendekam di penjara lantaran tuduhan kasus korupsi yang menjerat dirinya.

Meski sang ayah sudah selama lebih dari setengah bulan mendekam di penjara, kedua kakak beradik tersebut dikabarkan belum juga menjenguk kondisi sang ayah.

Hal ini diduga lantaran kondisi Kia yang sudah hamil besar dan terbatas ruang geraknya.

Lewat unggahan di akun instagram pribadinya, @zaskiasungkar15, Selasa (8/3/2021) Kia menuliskan pesan mengenai hikmah dari masalah yang kini tengah menimpa keluarga besarnya.

"Karna setelah itu akan ada nikmat yang tak ternilai dari NYA bahkan yang gak kita sangka - sangka terus mengalir

sampai akan ada saat dimana kita ingat pengalaman pahit itu, dan kita cuma tersenyum 'Oh ini hikmahnya MasyaaAllah gak sebanding sama hadiah yang Allah kasih setelahnya"," tulis putri Sulung Fanny Bauty itu.

Tulisan Zaskia Sungkar (Instagram zaskiasungkar)

Kia pun kemudian menuliskan pesan haru pada sang ayah yang kini sedang menghadapi masalah pelik tersebut dengan kembali mengingat persoalan yang menimpanya dengan Irwansyah beberapa waktu lalu.

"I used to learn the beauty of imaan and values in life from my father. With the problems I had in my past, now he can also learn how to deal with the unexpected things currently happening to him from my past. Taht's the beauty of family, "takdir", and "himah" yielded from the takdir