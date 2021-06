Program Bedah Rumah, Dinsos Kota Banjarmasin Pastikan Tak Mencapai Target 150 Buah

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dinas Sosial Banjarmasin kembali menggelar program Bedah Rumah bagi warga tidak mampu melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) pada tahun 2021.

Sama seperti tahun sebelumnya, ditargetkan sebanyak 150 rumah jadi sasaran dalam program perbaikan rutilahu ini di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Meskipun demikian, hampir dipastikan serapan atau realisasi dari target dalam program ini tidak akan tercapai 100 persen.

Dinas Sos sudah mengajukkan usulan sebanyak 150 buah rumah yang menjadi target untuk mendapatkan bantuan perbaikan rutilahu ini sejak tahun lalu atau satu tahun sebelum tahun anggaran.

Verifikasi pun mulai dilakukan Dinsos Banjarmasin terhadap 150 rumah yang dijadikan target tersebut. Ternyata, ada beberapa tidak memenuhi persyaratan.

Terkait hal ini pula, Kepala Dinsos Banjarmasin Iwan Ristianto pun tak menampik bantuan program rutilahu kali ini tidak akan mencapai 150 buah rumah.

"Verifikasi terus berjalan, dan memang masih ada yang tidak memenuhi persyaratan. Sehingga yang akan mendapatkan program ini tidak sampai 150 rumah," katanya, Kamis (10/6/2021).

Dijelaskan juga oleh Iwan, rumah yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak lolos verifikasi ini pun tidak bisa dialihkan.

"Karena kami mengusulkannya by name by adress. Jadi kalau ada yang mendapatkan program ini, harus diusulkan terlebih dahulu untuk tahun berikutnya," jelasnya.