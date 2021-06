Harga Bitcoin Makin Kinclong, Per Keping Kini Senilai Rp 552,76 Juta, Gegara Elon Musk?

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga uang digital Bitcoin terus melejit. Mata uang kripto alias cryptocurrency itu terpantau naik 8,55 persen pada Senin (14/6/2021).

Harga mata uang kripto populer itu kembali menguat setelah sempat tertekan dalam beberapa hari terakhir.

Dikutip dari Coinmarketcap.com via kompas.com, Senin (14/6/2021), harga Bitcoin naik 8,55 persen menjadi sekitar 38.927 dollar AS per keping.

Jika menggunakan kurs Rp 14.200 per dollar AS, angka itu senilai Rp 552,76 juta.

Bila dibandingkan dengan harga yang sama dalam sepekan yang lalu, harga bitcoin telah menguat 8,48 persen.

Mengutip Forbes, menguatnya harga bitcoin hari ini tak terlepas dari kekuatan tweet Elon Musk.

CEO Tesla tersebut membalas sebuah artikel yang mengiritisi Musk sebagai faktor naik turunnya harga bitcoin dalam setahun terakhir. CEO Sygnia Magda Wieryzcka dalam artikel oleh cointelegraph.com menyatakan, yang terjadi pada harga bitcoin saat ini adalah hasil manipulasi dari sosok dengan pengaruh kuat.

"Ini tidak akurat. Tesla hanya menjual sekitar 10 persen (dari yang dimiliki) untuk mengonfirmasi BTC bisa dilikuidasi dengan mudah tanpa menggerakkan pasar," tulis Musk dalam tweetnya.

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.