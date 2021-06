Harga Bitcoin Menggembirakan, El Salvador Umumkan Kripto Sebagai Alat Pembayaran yang Sah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga bitcoin kembali menggembirakan. Membaiknya harga bitcoin setelah El Salvador mengumumkan tanggal peresmian kripto sebagai alat pembayaran yang sah dan memberi setiap warga uang kripto itu US$ 30 melalui e-wallet.

Mengutip CoinDeks, harga Bitcoin pada Jumat (25/6) menembus level US$ 35.000, persisnya di US$ 35.484,42.

Pengumuman secara resmi dari El Savador memberikan banyak pengaruh besar.

Lonjakan harga Bitcoin bertepatan dengan pengumuman Presiden El Salvador Nayib Bukele saat menyampaikan pidato nasional pada Kamis (24/6) malam waktu setempat.

Bukele mengumumkan, warga El Salvador akan mendapat Bitcoin senilai US$ 30 gratis begitu mereka mendaftar ke e-wallet Chivo menggunakan fitur pengenalan wajah.

Presiden El Salvador juga mengatakan, undang-undang yang mengatur Bitcoin akan mulai berlaku pada 7 September mendatang.D

Diansir kontan.co.id, meskipun sentimen ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Bitcoin dalam jangka pendek bahkan panjang, tindakan keras anti-kripto China dan pernyataan hawkish bank sentral AS terhadap suku bunga terus berlanjut.

Sehari sebelumnya, Kamis (24/6/2021), Harga Bitcoin hari ini berada di Rp 488.826.080 untuk satu kepingnya.

Nilai tukar mata uang digital Bitcoin itu berdasar Data provided by Morningstar for Currency and Coinbase for Cryptocurrency hari Kamis (24/6/2021) siang.

Sementara itu, nilai tukar atau harga uang Kripto berbagai jenis mengalami fluktuasi selama hari Kamis.