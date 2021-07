Harga Bitcoin Terbilang Stabil, Berada di Kisaran Sekitar Rp 472,50 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pergerakan harga mata uang kripto terbilang stabil. Termasuk harga mata uang Bitcoin.

Dikutip dari Coinmarketcap, harga bitcoin pada perdagangan hari Selasa (13/7/2021) anjlok 4,27 persen menjadi di kisaran 32.812,97 dollar AS per keping.

Angka tersebut setara dengan sekitar Rp 472,50 juta (kurs Rp 14.400).

Memang bila dibandingkan dengan waktu perdagangan yang sama sepekan yang lalu, harga bitcoin telah terkoreksi hingga 5,65 persen.

Baca juga: Update Harga Emas Antam Hari Ini, Simak Harga Emas UBS di Pegadaian

Baca juga: GPU Murah Bakal Banjiri Pasar, Penambang Bitcoin China Kompak Jual Murah Imbas Tekanan Pemerintah

Dilansir dari Coindesk, koreksi di pasar aset kripto merata dan terjadi pada hampir seluruh mata uang kripto.

Sebab, para trader kini sedang menunggu laporan inflasi Amerika Serikat yang rencananya dirilis hari ini.

Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency. (PEXELS/WORLDSPECTRUM)

Untuk diketahui, harga bitcoin diperkirakan akan bergerak di kisaran 32.000 dollar AS hingga 36.400 dollar AS .

Sementara itu, dalam tujuh pekan terakhir, harga bitcoin bergerak di kisaran 30.000 dollar AS hingga 40.000 dollar AS.

Harga ethereum, sebagai aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua setelah bitcoin, tercatat terkoreksi lebih dalam.

Data Coinmarketcap menunjukkan, harga ethereum berada di kisaran 1.986,92 dollar AS per keping atau sekitar Rp 28,87 juta per keping.

Baca juga: Bakal Diresmikan Presiden Jokowi, Bupati Tanbu Tinjau Pabrik Biodiesel Dengan Investasi Rp 2 Triliun