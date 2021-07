Harga Bitcoin Hari Ini Kembali Menguat, Tembus di Angka Rp 577,1 Juta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Semakin menggembirakan bagi investor mata uang kripto.

Hari ini Jumat (30/7/2021), mata uang kripto termasuk bitcoin menguat tipis.

Harga mata uang kripto populer pada perdagangan hari ini mayoritas bergerak menguat, di antaranya ada bitcoin, ethereum, dan binance coin yang nampak meningkat.

Mengutip Coinmarketcap.com, harga bitcoin pada Jumat (30/7/2021) pukul 11.10 WIB terpantau naik tipis 0,22 persen dibandingkan hari sebelumnya.

Harga bitcoin pada siang ini berada di kisaran 39.907 dollar AS per keping atau sekitar Rp 577,1 juta (kurs Rp 14.462 per dollar AS).

Begitu pula bila dibandingkan dengan pergerakan pada pekan lalu, harga mata uang digital dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia ini menguat 22,43 persen.

Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency. (PEXELS/WORLDSPECTRUM)

Melansir Coindesk, analis memperkirakan, harga bitcoin bakal bergerak di kisaran 30.000 dollar AS hingga 40.000 dollar AS setelah dalam beberapa waktu terakhir cenderung terus bergerak melemah.

Bahkan harga bitcoin diperkirakan akan bergerak di kisaran 40.000 dollar AS hingga 44.000 dollar AS untuk beberapa waktu ke depan saat mencapai harga puncaknya.

"Tingkat harga yang perlu dipertimbangkan adalah 40.000 dollar AS yang merupakan level harga psikologis, dan 44.000 dollar AS yang merupakan level resisten berikutnya dari Bitcoin," tulis Head of Americas at Amber Group, Jeffrey Wang seperti dikutip Kompas.com dari Coindesk.

Dilansir kompas.com, Kapitalisasi pasar bitcoin masih yang terbesar di dunia dengan mencapai 747 miliar dollar AS atau 45,8 persen dari total keseluruhan nilai pasar kripto saat ini.