Harga Emas Antam 19 Agustus 2021 Naik Rp 1.000 Per Gram, Cek Juga Harga di Pegadaian

Karyawan menunjukkan emas logam mulia di kantor Pegadaian Cabang Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2020). Seiring dengan naiknya harga emas yang mencapai Rp 1,022 juta per gram pada Selasa (28/7/2020), PT Pegadaian (Persero) mengajak masyarakat untuk melakukan top up atau menambah nilai pinjaman bagi masyarakat yang telah menggadaikan emasnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas hari ini Kamis (19/8/2021) kembali menguat.

Rilis dari situs Logam Mulia, harga emas batangan bersertifikat PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik Rp 1.000 per gram.

Dibanding Rabu (18/8/2021) , harga pecahan satu gram emas Antam kini berada di Rp 947.000.

Harga emas Antam ini menguat Rp 1.000 dari harga Rabu (18/8) yang berada di level Rp 946.000 per gram.

Baca juga: Harga Emas 18 Agustus 2021 Naik Tipis, Wabah Corona dan Berita Buruk Dunia Turut Memengaruhi

Baca juga: Harga Bitcoin Bakal Terus Naik, Kapitalisasi Aset Kripto Mencapai US$ 2 Trilliun

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 827.000 per gram. Harga tersebut juga naik Rp 1.000 dibandingkan harga buyback pada Rabu (18/8) yang ada di Rp 826.000 per gram.

Seorang pegawai menunjukkan kepingan emas di sebuah toko perhiasan di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (28/7/2020). Harga emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada Selasa (28/7/2020) berada di angka Rp 1.022.000 per gram, posisi tertinggi sepanjang masa emas Antam diperjualbelikan. (ANTARA FOTO/FB ANGGORO)

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Kamis (19/8) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 523.500

Harga emas 1 gram: Rp 947.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.510.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.965.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.287.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.495.000

Harga emas 100 gram: Rp 88.912.000

Harga emas 500 gram: Rp 443.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 887.600.000

Baca juga: Investor Bakal Dapat Untung? Emiten BBCA Siap Lakukan Stock Split, Ini Jadwal dan Rasionya

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Dilansir kontan.co.id, Sementara, harga emas hari ini di Pegadaian, Kamis (19/8/2021) untuk logam mulia Antam ukuran 2 gram mencapai Rp 1.904.000.