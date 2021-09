Harga Emas Antam 22 September 2021, Naik Rp 4.000 Menjadi Rp 926.000 Per Gram

Petugas menunjukan logam mutia di Butik Emas Antam, Komplek pertokoan DP Mal, Jalan Pemuda, Semarang, Selasa (4/8/2015). Dalam satu pekan ini harga logam mulia relatif stabil berkisar Rp 559 ribu per gram dari bulan Juli 2015 mencapai Rp 565 ribu per gram.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kembali berkilau. Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik pada Rabu (22/9).

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 926.000. Harga emas Antam ini naik Rp 4.000 dari harga Selasa (21/9) yang berada di level Rp 922.000 per gram.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 813.000 per gram.

Harga emas buyback tersebut naik Rp 4.000 dari harga buyback pada Selasa (21/9) yang ada di Rp 809.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Rabu (22/9) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 513.000

Harga emas 1 gram: Rp 926.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.405.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.755.000

Harga emas 25 gram: Rp 21.762.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.445.000

Harga emas 100 gram: Rp 86.812.000

Harga emas 500 gram: Rp 433.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 866.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Harga emas terkoreksi pada perdagangan Rabu (22/9) pagi. Pukul 07.17 WIB, harga emas untuk pengiriman Desember 2021 di Commodity Exchange ada di US$ 1,775,40 per ons troi, turun 0,16% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 1.778,20 per ons troi.

Harga emas terkoreksi pada pagi ini, setelah kemarin naik imbas pelemahan dolar dan investor mempertimbangkan potensi efek dari krisis utang Evergrande Group, yang memperkuat permintaan aset safe haven.

Investor juga tengah menanti rincian hasil pertemuan kebijakan Federal Reserve, dimana para pejabat diharapkan mulai meletakkan dasar pengurangan pembelian aset.