Jangan Lepas Dulu, Harga Emas Antam Turun Terus, Pembeli Sepekan Lalu Potensi Tekor 14%

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga emas antam dari PT Aneka Tambang ( ANTM) kembali turun Rp 5.000 per gram para Rabu (29/9/2021). Penurunan harga ini juga terjadi harga beli atau buyback.

Pada Rabu (29/9) harga emas Antam kadar 24 karat di Logam Mulia, menjadi Rp 913.000 per gram. Sehari sebelumnya harga emas Antam dengan kadar dan ukuran yang sama Rp 918.000 per gram.

Harga buyback emas Antam oleh Logam Mulia turun Rp 5.000 per gram, dari sebelumnya Rp 803.000 per gram menjadi Rp 798.000 per gram.

Adapun selisih antara harga emas Antam dan harga buyback emas Antam menjadi Rp 115.000 per gram.

Bagi anda yang berinvestasi emas Antam ini, bisa mempertimbangkan selisih penurunan ini jika akan membeli emas atau menjual emasnya.

Selama ini Antam menetapkan dua macam harga emas batangan produksinya: harga emas dan harga beli kembali (buyback).

Harga emas Antam di atas adalah harga yang berlaku ketika kita membeli emas dari gerai Logam Mulia.

Adapun harga buyback emas Antam adalah harga yang berlaku ketika kita menjual emas kepada gerai Logam Mulia.

Jadi, seandainya kemarin pagi Anda membeli emas dari Logam Mulia Antam maka harus membayar Rp 913.000 per gram. Seperti dilansir kontan.co.id.

Kalau Anda butuh terpaksa menjual kembali emas tersebut pada siang atau sore hari, jangan kaget emas Anda cuma dihargai Rp 798.000 per gram oleh Logam Mulia.