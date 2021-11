Narkoba Kalsel : Edarkan Sabu, Dua Warga  Banjar dan Banjarmasin Ditangkap Polisi Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - MNS alias Arin (41) diringkus Satresnarkoba Polres Banjarbaru setelah terlibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Pria yang berlaamat di Jalan Cempaka, Gg Keluarga, Rt 008, Rw 003, Jawa Laut, Martapura, Kabupaten Banjar di depan bedakan di Jalan Gotong Royong, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dari siulan Arin, petugas mengembangkan penyelidikan. Hasilnya, pada Selasa (2/11/2021), petugas menemukan enam plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 1,72 gram dan berat bersih 0,52 gram.

"Barang bukti tersebut ditemukan di rumah MS alias Arif (35), Jalan Pelabuhan, Rt 08, Rw 03, Murung Keraton, Martapura," kata Kapolres Banjarbaru, AKBP Nur Khamid melalui Kasi Humas Polres Banjarbaru, AKP Tajuddin Noor, Kamis (4/11/2021).

Dari penggeledahan yuang dilakukan di kediaman yang bersangkutan ditemukan pula barang bukti lainnya, diantaranya uang Rp 450 ribu, dua unit handphone Samsung hitam dan putih, pipet kaca yang terdapat sisa sabu.

Kemudian, timbangan digital merek QC. PASS hitam, bong dari botol plastik Larutan Cap Kaki Tiga, korek api gas, sepeda motor Suzuki Shogun biru tanpa surat, tas kecil bertuliskan Pushop hitam dan beberapa barang bukti lainnya.

Penyelidikan terus dilakukan petugas hingga mendapatkan kembali satu nama dalam pengembangan kasus tersebut, yaitu BKP alias Putra (24), Jalan Laksana Intan, Rt 008, Rw 001, Kelayan, Banjarmasin.

Ditangan Putra, petugas kembali menemukan barang bukti tiga plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,71 gram dan berat bersih 0,14 gram, dua korek api kuning dan merah, sedotan terbuat dari plastik putih dan handphone Oppo hitam.

Ketiganya lantas, sambung Tajuddin, dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut. Dari hasil penangkapan ketiganya, Arin dan Arif dikenakan Pasal 132 Ayat 1 Sub Pasal 114 Ayat 1 Sub Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 dan Pasal 84 Ayat 2 KUHP

"Sedangkan Putera dikenakan Pasal 114 Ayat 1 Sub Pasal 112 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 dan Pasal 84 Ayat 2 KUHP," ungkapnya. (Banjarmasinpost.co.id/Siti Bulkis)