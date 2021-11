Harga Bitcoin Hari Ini 15 November 2021, Tembus di Level US$ 65.821,62

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga bitcoin hari ini Senin (15/11/2021) mengalami kenaikan.

Terhitung hari ini, harga bitcoin mencapai US$ 65.821,62 atau mengalami kenaikan 1,22 persen.

Selain bitcoin, harga kripto lain Ethereum juga mengalami kenaikan.

Namun ada juga harga uang kripto yang turun hari ini, yakni Shiba Inu, Theter, Cardano dan lain-lain.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram atas penggunaan mata uang kripto atau cryptocurrency. Setelah ada fatwa haram, harga sejumlah uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum dll masih dalam tren naik.

Hari ini, Senin 15 November 2021 harga uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, dan Dogecoin dll tetap naik.

Di kelompok 10 uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, harga Bitcoin menurut Coinmarketcap pada hari ini, Senin 15 November 2021 pukul 9.33 WIB mencapai US$ 65.821,62. Harga Bitcoin tersebut naik 1,22% dalam 24 jam.

Dilansir kontan.co.id, pada periode yang sama, harga uang kripto Ethereum naik 0,25% menjadi US$ 4.689,64. Lalu harga uang kripto Binance Coin naik 0,25% menjadi US$ 658,26.

Harga uang kripto Solana juga naik 1,08% menjadi US$ 241,81. Harga uang kripto XRP naik 1,26% menjadi US$ 1,21.

Penurunan harga uang kripto terjadi pada Tether sebesar 0,04% menjadi US$ 0,9998. Lalu harga uang kripto Cardano turun 0,18% menjadi US$ 2,06. Harga uang kripto Polkadot turun 0,3% menjadi US$ 47,07.