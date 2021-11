Harga Emas Antam Hari Ini 17 November 2021, Kembali Anjlok Jadi Rp 948.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Anjlok hingga kini harga terbaru emas Antam, Rabu (17/11/2021) menjadi Rp 948.000 per gram.

Harga emas antam ini turun Rp 4.000 per gram dari sebelumnya Selasa (16/11/2021) di level 952.000 per gram.

Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun cukup lumayan.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 846.000 per gram. Harga tersebut juga turun Rp 4.000 dari harga buyback pada Selasa (16/11) yang ada di Rp 850.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Rabu (17/11) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 524.000

Harga emas 1 gram: Rp 948.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.515.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.975.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.312.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.545.000

Harga emas 100 gram: Rp 89.012.000

Harga emas 500 gram: Rp 444.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 888.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Kiat Berinvestasi Emas Batangan

Bagi sebagian orang, berinvestasi emas masih menjadi pilihan. Emas batangan Antam ini dianggap sebagai investasi yang sangat menguntungkan.

Namun sangat disarankan sekali jika Anda benar – benar tertarik untuk melakukan investasi emas batangan tersebut, agar mencari informasi terlebih dulu mengenai jenis dan cara investasi emas batangan Antam yang baik dan benar.