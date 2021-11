Live Indosiar, Susunan Pemain PSIS vs PSM hari Ini, Bruno Fit Brian Ferreira Ditinggal

PSIS vs PSM di Liga 1 2021, Senin (22/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar. Para pemain PSIS Semarang melakukan pemanasan sebelum laga melawan Barito Putera di liga 1 2021.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) Live Streaming PSIS vs PSM di Liga 1 2021, Senin (22/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar. Bruno fit Brian Ferreira ditinggal.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga PSIS Semarang vs PSM Makassar via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 WIB.

Link Live Streaming PSIS vs PSM ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan tak via Live Streaming Indosiar karena free to air. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Bruno fit Brian Ferreira ditinggal.

Duel PSIS Semarang vs PSM Makassar di Liga 1 2021 dapat diakses via siaran langsung Indosiar Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baik PSIS Semarang dan PSM makassar saat ini sedang dalam kondisi kurang bagus berdasarkan statistik pertandingan terakhir.

PSIS Semarang dalam lima pertandingan terakhir hanya meraih satu kali kemenangan, dua kali bermain imbang, dan dua kali kalah.

Mahesa Jenar (julukan PSIS Semarang) kini hanya menempati posisi kelima dalam klasemen sementara BRI Liga 1. Bruno Silva dan kolega mengoleksi 20 poin dari 12 laga.

PSM Makassar pun demikian dalam lima laga terakhir, hanya menang sekali.

Rekor kekalahan dan hasil imbang PSM dalam lima laga terakhir juga identik dengan PSIS.

Ditambah PSIS Semarang pincang jelang melawan PSM Makassar dalam lanjutan liga 1 2021 malam ini.