Harga Emas Antam Hari Ini 24 Desember 2021, Naik Rp 1.000 Per Gram di Akhir Pekan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Menuju akhir pekan yang manis untuk harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada Jumat (24/12/2021).

Harga emas batangan dirilis dari situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 933.000.

Harga emas Antam ini naik Rp 1.000 jika dibandingkan dengan harga Rabu (23/12) yang juga berada di level Rp 932.000 per gram.

Sementara, harga buyback emas Antam berada di level Rp 828.000 per gram. Harga tersebut juga naik Rp 1.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Kamis (23/12) yang ada di Rp 827.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Selasa (21/12) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 516.500

Harga emas 1 gram: Rp 933.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.440.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.825.000

Harga emas 25 gram: Rp 21.937.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.795.000

Harga emas 100 gram: Rp 87.512.000

Harga emas 500 gram: Rp 436.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 873.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas.

Harga emas Antam hari ini di Pegadaian, Jumat (24/12/2021) untuk ukuran 1 gram mencapai Rp 969.000. Harga tersebut naik Rp 1.000 dibandingkan hari sebelumnya, Kamis (23/12/2021).

Pengunjung melihat-lihat emas batangan sebelum memutuskan untuk membeli di Butik Emas Logam Mulia Antam, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Jumat (7/9/2018). Minat masyarakat untuk berinvestasi emas batangan meningkat saat rupiah melemah karena pilihan investasi ini aman dan nilainya cenderung stabil. Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam saat ini Rp 657.000 per gram. (TRIBUN JABAR/TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Logam mulia Antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat seperti 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram.

Selain emas batangan Antam, Pegadaian juga menjual emas UBS. Kedua produk emas tersebut dapat ditemukan di toko emas, butik perusahaan dan Pegadaian.