Satu Penyebab Aurel tak Percaya Diri Jika Disandingkan Anang Hermansyah, Berawal Pujian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Aurel Hermansyah, istri Atta Halilintar, merasa tak percaya diri jika disandingkan dengan sang ayah Anang Hermansyah, suami Ashanty.

Ibu dari Ameena ini merasa Anang Hermansyah merupakan sosok ayah yang terlalu baik untuk anaknya.

Setelah menggelar acara tedak siten untuk Ameena Hanna Nur Atta, Aurel Hermansyah memberikan pujian untuk sang Pipi, Anang Hermansyah.

Anang selalu hadir di momen bahagia putri sulungnya itu.

Aurel menyebut Ayahnya adalah sosok Bapak yang sangat baik.

Ia mengaku sampai merasa malu karena minder ada sosok Bapak sebaik Anang Hermansyah.

Pujian itu dibagikan Aurel melalui Insta Story-nya pada Senin lalu (26/9/2022).

"Thankyou Dad for everything..

you're the best dad ever! @ananghijau kadang gabisa berkata2 lagi..

punya org tua yg Masya Allah banget sabar nyaaa.,

