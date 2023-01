Lontong Cap Go Meh Tak Bisa Dipisahkan dari Imlek 2023, Pelajari Resep Cara Membuat

Ilustrasi lontong cap go meh yang unik terjadi di Indonesia seiring Imlek 2023.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lontong Cap Go Meh tak bisa dipisahkan dari perayaan Imlek 2023. Memasuki hari kelimabelas sejak masuk Imlek, perayaan Cap Go Meh.

Inilah resep kuliner berupa sajian lontong sambut Cap Go Meh 2574.

Di momen Cap Go Meh Imlek 2023, umumnya ada satu jenis kuliner yang kerap disajikan bersama keluarga yaitu Lontong Cap Go Meh.

Lontong cap go meh adalah masakan adaptasi peranakan Tionghoa Indonesia. Lontong cap go meh biasa disajikan 15 hari setelah perayaan Tahun Baru Imlek, tepatnya saat bulan pernama atau biasa dikenal dengan perayaan Cap Go Meh.

Hidangan ini terdiri dari lontong yang disajikan bersama dengan opor ayam, sayur lodeh, sambal goreng hati, acar, telur pindang, abon sapi, bubuk kedelai, sambal, dan kerupuk.

Berikut resep serta cara dan bahan membuat Lontong yang enak dan praktis yang Tribunnews rangkum dari SajianSedap.grid.id:

1. Lontong Opor Ayam Kuning Cap Go Meh

Bahan:

1 ekor ayam broiler, potong 20 bagian

2 lembar daun salam

2 cm lengkuas, memarkan

2 cm jahe, memarkan

3 batang serai, memarkan

3 1/2 sendok teh garam