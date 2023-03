Ungkap Hasil Operasi Jaran Intan 2023, Satreskrim Polres HST Amankan 9 Tersangka

BANJARMASINPOST.CO.ID, BARABAI - Operasi Jaran Intan 2023 yang dilaksanakan Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah (HST) selama 12 hari berhasil mengungkap 9 kasus pencurian kendaraan bermotor, Senin, (13/03/2023).

Hasil operasi Jaran Intan 2023, selanjutnya diungkap dalam konferensi Pers dipimpin Kabag Ops Polres HST, Kompol Maturidi didampingi Kasi Humas, Iptu Akhmad Priadi dan KBO Reskrim, Ipda Edy Fitriadi.

Kapolres HST, AKBP Sigit Hariyadi melalui Kabag Ops, Kompol Maturidi mengatakan, dari hasil operasi Jaran Intan 2023, Sat Reskrim berhasil mengamankan 9 tersangka yang terdiri dari lima Target Operasi (TO) dan empat non TO.

"Untuk insial para tersangka yakni TM (31), IJ (43), MH (47), HA, LW (18), SB (41), RH (29), UC (45) dan KQ (31)," jelasnya.

Kabag Ops mengatakan selain ke sembilan tersangka, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa kendaraan roda dua dan satu unit mobil hasil penggelapan.

"Operasi Jaran Intan ini merupakan operasi khusus kendaraan bermotor yang digunakan untuk kejahatan ataupun hasil dari kejahatan," lanjutnya.

Maturidi mengatakan semua tersangka yang diamankan bersama barang bukti ini akan terus ditindaklanjuti sesuai perintah penindakan.

"Bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bisa ambil ke Polres dengan membawa surat-menyurat kendaraan serta KTP," jelasnya.

Maturidi mengatakan untuk proses pengambilan unit dilakukan secara gratis.

"Saya mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dan yang paling penting adalah tidak sembarang meminjamkan kendaraannya kepada orang yang tidak dikenal," pesannya.

(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus sene)