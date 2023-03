Gratis! Link Live Streaming INews Badminton Semifinal All England 2023 via TV Online RCTI

Link Live Streaming Badminton Semifinal All England 2023 gratis. Ada Siaran Langsung INews TV dan RCTI, Fajar/Rian dan Ahsan/Hendra lawan wakil China

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Badminton Semifinal All England 2023 tersaji. Ada Siaran Langsung INews TV dan RCTI. Simak lawan Fajar/Rian dan Hendra Ahsan.

Pertandingan semifinal di Jadwal All England juga akan Siaran Langsung RCTI Sabtu (18/3/2022). Juga bisa diakses Live Streaming iNews TV via RCTI Plus.

Link Streaming Gratis nonton All englan Open 2023 ada di bagian berita ini. Pertandingan hari ini dimulai jam mulai jam 16.50 WIB.

Sama seperi sebelumnya laga semifinal berlangsung di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Tiga wakil Indonesia bakal berjibaku memperebutkan tiket ke final mulai sore ini.

Salah satunya Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

pasangan ganda terkuat Indonesia ini akan melawan ganda putra China, He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

All England 2023 yang merupakan turnamen bulu tangkis BWF World Tour level Super 1000 telah mencapai semifinal.

Pada turnamen All England 2023 kali ini, Indonesia berhasil menempatkan tiga wakil.

Ketiga wakil Merah Putih yang lolos ke semifinal All England 2023 adalah ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan serta ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati.

Menariknya, semua wakil Indonesia di semifinal All England 2023 akan menghadapi pemain China.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menjadi unggulan pertama ganda putra bakal melawan ganda putra ranking 21 dunia, He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Bagi Fajar/Rian, laga pada semifinal All England Open 2023 akan menjadi pertemuan keempat dengan He Ji Ting/Zhou Hao Dong.

Dari tiga pertemuan sebelumnya, Fajar/Rian yang kini merupakan ganda putra nomor satu dunia berhasil mengemas dua kemenangan.