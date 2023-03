Amanda Manopo Segera Syuting Film Indigo Bareng Aliando Syarief, Tayang di Bioskop Tahun Ini?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Belum lama diumumkan, film horor yang dibintangi Amanda Manopo dan Aliando Syarief kini jadi hal yang ditunggu-tunggu para penggemar.

Ini akan jadi film kelima yang dibintangi aktris cantik mantan tandem Arya Saloka itu.

Film itu diketahui berjudul Indigo dan direncanakan tayang Tahun 2023 ini juga.

Meski demikian belum dipastikan kapan tanggal pasti Film Indigo tayang di bioskop.

Selain dengan Aliando, dalam fil ini juga akan ada Sara Wijayanto serta beberapa aktris dan aktor pendukung lainnya.

Film Indigo diproduksi oleh Hitmaker Studios sebelumnya menggarap film The Doll 3.

Dalam poster film Indigo yang beredar, terlihat jendela dengan bayangan banyak telapak tangan.

Pada bagian rangka jendela terdapat tulisan "What Do You See?" (Apa yang kamu melihat?) yang dibuat vertikal.

Poster film horor Indigo itu terlihat seram karena nuansa kelabu yang mendominasi.

Amanda membeberkan bahwa syuting film horor tersebut akan segera dimulai.

Postingan fim horor yang akan dibintangi Amanda Manopo dan Aliando Syarief itu pun langsung menjadi sorotan.

