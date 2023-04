Link dan Cara Nonton Streaming Badminton Asia Championships 2023 Hari ini Belum Live TVRI, 12 Wakil

Website PBSI

Ekspresi Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto ganda putra nomor 1 dunia setelah memastikan kemenangan di babak perdana All England 2023 dari Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea), Rabu (15/3/2023). Hasil final All England 2023, Fajar Alfian/Rian Ardianto menjadi juara setelah mengalahkan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Minggu (19/3/2023) lalu. Berikut ini adalah link dan cara nonton Live Streaming Badminton Asia Championships 2023 atau Kejuaraan Asia 2023 hari ini, Kamis (27/4/2023) belum tayang gratis di TVRI tai via Youtube Badminton Asia.