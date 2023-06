Workshop IFRC 2023, Peserta Diberikan Materi Underwater Rescue and Recovery Challenge

Tim IRC PT BIB saat mengikuti Structural Fire Fighiting, Underwater Rescue and Recovery Challenge Indonesian Fire and Rescue Challenge (IFRC)

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kegiatan Technical Meeting and Workshop Structural Fire Fighiting, Underwater Rescue and Recovery Challenge Indonesian Fire and Rescue Challenge (IFRC) ke 20 Tahun 2023 memasuki hari terakhir.

Acara yang digelar sejak 21-23 Juni 2023 itu ditutup dengan kegiatan Workshop Underwater Rescue and Recovery Challenge, di Kolam Renang Antasari Banjarbaru.

Pada kegiatan tersebut para peserta diajarkan tentang Publik Safety Diving atau Penyelaman Keselamatan Publik.

Dikatakan Ketua Juri Underwater Rescue and Recovery Challenge IFRC 2023, Hardiansyah Putra bahwa penyelaman bawah air yang dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum dan pencarian dan penyelamatan.

"Penyelam keselamatan publik berbeda dari penyelam rekreasi, ilmiah dan komersial yang umumnya dapat merencanakan tanggal, waktu, dan lokasi penyelaman, dan menyelam hanya bila kondisinya kondusif untuk tugas tersebut," katanya.

Selain dibekali materi soal Publik Safety Diving, para peserta juga diajarkan cara menginstal perangkat menyelam.

"Karena peralatan tersebut merupakan standar dalam safety diving. Antusias peserta saya kira sangat baik," ujarnya.

Sementara itu Ketua Organizing Committee Kegiatan 20th IFRC – PT BIB, Supandi, mengungkapkan, persiapan kegiatan IFRC 2023 di Fire Ground Kusan PT BIB, Tanah Bumbu, Kalsel, secara umum sudah siap.

"Sudah berjalan dengan baik dan sekarang ini sudah hampir selesai, tinggal menindaklanjuti hasil kunjungan ke venue oleh peserta dan panitia. Memang ada beberapa yang harus kami tambahkan, namun secara umum sudah siap," jelasnya.

Diharapkannya lomba ketanggakasan yang dijadwalkan terlaksana pada 1-12 September 2023 itu berjalan lancar.

"Semoga tidak ada kecelakaan, para peserta bisa menikmati pertandingan, dan PT BIB sukses sebagai penyelenggara serta sukses dalam hasil kejuaraan," harapnya.

Dilain sisi Ketua Perhimpunan Profesi Penyelamat di Bidang Pertambangan dan Energi Indonesia (Pertapindo), Sri Rahardjo mengungkapkan, bahwa Underwater Rescue merupakan teknik penyelamatan relatif baru. Sehingga menurutnya para peserta perlu diberikan pembekalan.

"Nanti sebelum pelaksanaan lomba pada Bulan September, para peserta akan menjalani pelatihan khusus," ujarnya.

Menurutnya Underwater Rescue sangat perlu dikuasai oleh Tim IRC perusahaan tambang, sebab banyak kegiatan pertambangan yang beraktivitas pada lokasi genangan air.

"Pada lokasi-lokasi itu berpotensi terjadi keadaan darurat, sehingga Tim IRC ini harus tanggap, tanggakas dan selalu siap sedia," ucapnya.

Diharapkannya IFRC 2023 bisa menjadikan para peserta lebih siap, siaga serta menjalin silaturahmi semakin erat.

"Dan yang tidak kalah penting mereka bisa mendapatkan ilmu baru," ujarnya. (AOL)

