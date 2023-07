Ayu Ting Ting Blak-blakan Terpelet Pria China Ini, Tak Kalah Ganteng dari Boy William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dikenal sangat menyukai aktor luar negeri.

Bukan presenter Boy William, artis berdarah China ini bikin ibunda Bilqis Khumairah Razak itu seperti terpelet.

Kabar kedekatan Boy dan Ayu kian tenggelam, kini keduanya terlihat tak pernah bersama lagi

Padahal, keduanya sempat dekat dan dijodohkan-jodohkan oleh warganet.

Dikala jauh dari Boy, sosok pria ini sedang membuat pelantun lagu Alamat Palsu itu berbunga-bunga ialah Xu Kai, juga dikenal sebagai Xu Soso atau Kevin Xu.

Tampaknya, Ayu Ting Ting mengidolakan artis Tiongkok tersebut.

Xu Kai merupakan seorang aktor dan model Tiongkok.

Baca juga: Sikap Lady Nayoan Usai Rendy Kjaernett Hapus Tato Syahnaz, Sentil Syarat Rujuk

Pada tahun 2013, Xu memenangkan kejuaraan dalam kontes model iklan cetak yang diadakan di Guangzhou.

Pada tahun 2016, ia menandatangani kontrak dengan Huanyu Film, sebuah perusahaan hiburan milik Yu Zheng, dan memasuki industri hiburan. Dia berperan dalam serial televisi pertamanya Zhaoge, di mana dia memerankan Yang Jian.

Pada tahun 2018, Xu membintangi drama roman sejarah Untouchable Lovers, diikuti oleh drama istana Story of Yanxi Palace. Dia mendapatkan pengakuan arus utama dengan perannya sebagai Fucha Fuheng di Story of Yanxi Palace, yang menjadi hit besar di Tiongkok dan di seluruh Asia.

Pada tahun 2019, Xu membuat debut layar lebarnya dalam film romantis Autumn Fairy Tale. Pada tahun yang sama, Xu memainkan peran utama pertamanya dalam drama xianxia The Legends. Peran Xu sebagai pangeran iblis yang setia dan pendiam di The Legends mendapat ulasan positif, dan popularitasnya meningkat. Pada tahun yang sama, ia membintangi drama militer pemuda Akademi Militer Arsenal. Forbes China mencantumkan Xu di bawah daftar 30 Under 30 Asia 2019 mereka yang terdiri dari 30 orang berpengaruh di bawah 30 tahun yang memiliki pengaruh besar di bidangnya.

Aktor tampan kelahiran 5 Maret 1995 itu memikat hati sang pedangdut.

Hal ini diketahui berdasarkan postingan Ayu Ting Ting melalui instagram pribadinya, @ayutingting92.

Tepat melalui insta storiesnya, putri pasangan Umi Kalsum dan Abdul Rozak itu merepost unggahan instagram Xu Xai dengan akun yang_0099.